Schub durch Photovoltaik

Bühl. Was kommt auf Hausbesitzer und vor allem auf die hiesigen Fachbetriebe zu, wenn die geplante Verordnung zur Installation einer Photovoltaikanlage zu Beginn des nächsten Jahres in Kraft tritt? Wer einen Elektriker benötigt bekommt aufgrund der langen Wartezeit schnell einen Eindruck von der starken Auslastung der hiesigen Bauwirtschaft. Können die Betriebe also diesen zusätzlichen Nachfrageschub überhaupt stemmen? „Was neue Technologien angeht, haben wir die Nase immer vorn. Deshalb gehe ich davon aus, dass wir diese Aufgabe leisten können“, beruhigt Alfred Veith. Der umtriebige Geschäftsführer setzt sich seit Jahren für den Einsatz regenerativer Energien ein. Auch über seine Arbeit in den Verbänden ist er an den Entscheidungen beteiligt.

„Ich finde diese geplante Verordnung angesichts der klimatischen Veränderungen sehr sinnvoll und unbedingt notwendig. Sicher kann nicht jeder Betrieb in unserer Branche mit Blick auf regenerative Energien alles aus einer Hand leisten. Ich bin auch angesichts der guten allgemeinen Auftragslage sehr zuversichtlich, dass wir diese zusätzliche Aufgabe gut leisten können“, Alfred Veith im Gespräch mit dem ABB fest. Nicht jeder Betrieb in der Sparte Sanitär-, Heizungstechnik und Elektro könne freilich alles komplett abdecken. „Wir denken da an Kooperationen unter den Betrieben“, zeigt Alfred Veith einen gangbaren Weg auf.

Seit Jahren hat sich der Bühler Unternehmer intensiv mit dem effektiven Einsatz Erneuerbarer Energien befasst. „Das hat sich nun als richtig erwiesen und lässt uns nach vorn schauen“, stellt Veith fest, der beim Verband Elektro- und Gebäudetechnik und beim Verband für Regenerative Energien stark engagiert ist. „Die Verordnung fällt für uns deshalb nicht vom Himmel, weil wir schon im Vorfeld involviert waren. Wir haben ganz klar gesagt, was wir wollen und was wir brauchen. Dafür haben wir intensive Umfragen unter unseren Unternehmen vorgenommen“, setzt er den Entscheidungsprozess auseinander.

„Klar, es gibt Betriebe, die können oder wollen keine Infrastruktur für E-Mobilität oder keine Photovoltaik oder Batteriespeicher machen. Müssen sie auch nicht, denn jeder muss nicht alles können. Der Schlüssel ist hier ein Angebot verschiedener Betriebe, möglichst aus einer Hand.“ Dabei müsse der Blick weit über das Elektrohandwerk hinaus reichen.

„Als ganz wichtig sehe ich etwa bei der Installation von Photovoltaik die enge Zusammenarbeit mit dem Dachdecker-Handwerk. Was nützt es, wenn das neue Dach fertig ist und wir dann mit der Photovoltaik-Anlage kommen und das Dach für die Verankerung und die Rohre wieder aufreißen. Das ist Unsinn“, gibt Veith zu bedenken. Ein nebenher wie bisher sei am Bau mittlerweile nicht mehr möglich. „Das muss Hand in Hand gehen, es muss intensive Absprachen geben, sonst kann es teuer werden.“

Wichtig für die Betriebe im Elektrohandwerk sei, sich offen mit neuen Themen zu befassen. Das gilt auch für seine Mitarbeiter, unter denen es neben den vielen in den Betrieben ausgebildeten Fachkräften vermehrt auch Quereinsteiger gebe. „Hier im Unternehmen sind auch ehemalige Energieberater oder Mechatroniker, die zu uns kommen und sich weiter bilden, beschäftigt“, stellt Veith fest. „Da draußen in der Industrie haben sich mittlerweile auch die Rahmenbedingungen verändert“, stellt er fest. Früher sind viele frisch ausgebildete Kräfte gern dorthin gewechselt. „Jetzt ändert sich das“, spricht Veith aus Erfahrung.

„Mein erste E-Auto habe ich 2012 als Überzeugungstäter ohne staatliche Förderung gekauft. Der läuft jetzt noch und zwar mit der ersten Batterie“, sagt Veith und deutet auf den großen Parkplatz hinter dem Firmengebäude in den Bußmatten. Dort stehen mittlerweile eine Reihe von E-Fahrzeugen, die an den firmeneigenen E-Ladesäulen geladen werden. „Man muss sich am besten selbst mit der Technologie auseinandersetzen, damit man mitreden kann.“ Veith ist „voll überzeugt von dem E-Auto-Thema und den Erneuerbaren Energien, um diese zu betanken. Mittlerweile haben wir hier im Betrieb 16 Ladepunkte. Und die werden gespeist von der Solaranlage auf unserem Parkplatz. Ich hoffe, diese Technologie setzt sich weiter durch.“

Damit meint er auch die Verordnung, Parkplätze mit mehr als 35 Stellplätzen mit einer Solaranlage zu überbauen. „Am Anfang waren Parkflächen mit 50 Plätzen angepeilt, dann hat man sich sogar auf 35 Stellplätze geeinigt“, stellt er fest. Auch das sei ein deutliches Zeichen, das die Politik setze, denn unter der Rubrik Nichtwohngebäude fallen Hallen und Betriebsräume von Unternehmen. „Das alles zusammen mit den Wohnhäusern ergibt schon eine große zusätzliche Photovoltaik-Kapazität“, freut er sich und räumt aber ein, dass solche Anlagen selbstverständlich nicht überall sinnvoll seien. „Wenn ein großes Gebäude in der unmittelbaren Nähe ist oder das Gebäude sich ungünstig in einem Tal befindet, dann gibt es auch Ausnahmen bei der Verordnung zur Installation von Photovoltaik“, räumt Alfred Veith ein.