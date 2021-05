250.000 Euro investiert

Nach Modernisierung im Corona-Lockdown: Schwarzwaldbad in Bühl ist für Freibadsaison gerüstet

Das Schwarzwaldbad in Bühl ist für den eventuellen Start der Freibadsaison am 15. Mai gerüstet. Während des Corona-Lockdowns hat sich in Freibad und Hallenbad einiges getan.