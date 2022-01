Bühls OB hat keine Probleme

Verkehrschaos an der Schwarzwaldhochstraße: Bühler Stadträte fordern eine Lösung

Bühler Stadträte dringen auf eine Lösung für das allwöchentliche Verkehrschaos an der Schwarzwaldhochstraße. Auch der Busverkehr läuft noch nicht rund. Nur Oberbürgermeister Hubert Schnurr entgeht dem. Er schnallt die Skier früh am Morgen an.