Schwer verletzte Radfahrerin in Weitenung

Bei einem Verkehrsunfall in der Gutenbergstraße hat sich eine Radfahrerin am Donnerstagmorgen schwer verletzt. Der gegen 10.30 Uhr von einem Wirtschaftsweg auf die voran genannte Straße auffahrende 70-Jährige missachtete die Vorfahrt der von rechts aus einem Waldweg kommenden 64-Jährigen, so das Polizeipräsidium Offenburg. Daraufhin prallte die Radlerin gegen den Ford und stürzte. Die Verletzte wurde mit einem Krankenwagen in eine Klinik gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 1.700 Euro geschätzt.