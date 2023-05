Kontrolle verloren

Schwerer Unfall: Pkw überschlägt sich auf A5 bei Bühl

Auf der A5 in Fahrtrichtung Karlsruhe verlor am Sonntagmorgen ein 42-Jähriger die Kontrolle über sein Fahrzeug - es überschlug sich mehrfach. Der Mann wurde schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.