Schwerpunktwochen

Die Bühler Musikschule lädt jetzt zum Singen ein

Singen kann jeder: Davon ist der Chef der Bühler Musikschule, Bernhard Löffler, überzeugt. Deshalb rückt er das Singen in all seinen Facetten in den Mittelpunkt mit neuen Formaten wie dem Jazz-Rock-Pop-Chor oder dem Workshop „Ich kann nicht singen“.