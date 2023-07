Bunt und international: Teams aus verschiedenen Ländern messen sich am Samstag im Schwarzwaldbad in Bühl.

„Il nuoto non è un semplice sport. E uno stile di vita”, steht am Samstag in bunten Lettern auf einem Banner am Sprungturm des Schwarzwaldbades.

Dieses Motto hat die Mannschaft H2O Italia aus Mailand aufgehängt, die am Internationalen Schwimm-Meeting des TVB-Schwimmteams teilnimmt, ebenso wie weitere Vereine aus Belgien, der Schweiz und der Region.

Übersetzt heißt das: „Schwimmen ist nicht einfach ein Sport. Es ist ein Lebensstil.“ Für die knapp 300 Schwimmer, die über den Tag hinweg ihre Strecken im 50-Meter-Becken absolvieren, passt diese Aussage: Ihrem Sport widmen sie sehr, sehr viel Zeit; dafür spricht schon das Tempo, mit dem sogar die Kleinen durch das Wasser pflügen. Und ganz offensichtlich lieben sie es.

Die Italiener sind die lautesten Anfeurer am Beckenrand Andrea Müller

Mitorganisatorin des Meetings

H2O trainiert täglich bis auf sonntags gut zwei Stunden, wie Liam (18) erzählt, während er auf seinen nächsten Einsatz wartet. „Das Meeting ist für uns eine tolle Chance, uns international zu messen.“ Seine Gastfamilie sei „lovely“, das Essen fantastisch und auch das Wetter mit rund 20 Grad perfekt.

„Bei uns ist die Hitze oft so groß und das Wasser so warm, dass man sich gar nicht richtig konzentrieren kann. Wir schwimmen aber immer mit der Mentalität, 100 Prozent zu geben, und auch hier wollen wir gewinnen.“ Kurz darauf werden Liam und Team ihre Schwimmer anfeuern. Mit Temperament. „Die Italiener“, sagt Andrea Müller vom Schwimmteam fröhlich, „sind die lautesten“.

Wohlfühlatmosphäre in Gastfamilien

Müller zeichnet seit Jahren für die Verteilung der jungen Schwimmer auf Gastfamilien verantwortlich. Die private Anbindung werde sehr positiv aufgenommen, sagt sie. „Gerade meinte eine Mutter, die zwei Jungs aus Wädenswil im Haus hat, die seien total nett und pflegeleicht.“ Amelie (15) und Maria (12) vom belgischen Country SC La Calamine bestätigen, sich in ihren Familien sehr wohl zu fühlen.

Die Begeisterung der Mädchen über das kühle Wetter hält sich indes in Grenzen: Tief in ihren Trainingsanzügen vergraben, bezeichnen sie den Moment, wenn man aus dem Wasser kommt, als „schockierend“. Zum Interview gesellt sich ihr Trainer Holger Gerards, der das multikulturelle und doch überschaubare Ambiente in Bühl mag.

„Es sind auch viele Eltern mitgekommen, die es genießen, ihrem Nachwuchs vom Beckenrand aus zuzuschauen. Das kennen sie so nicht.“ Für sportliche Höchstleistungen, räumt er ein, sei das Bad nicht geschaffen. „Die Startblöcke sind zum Beispiel ziemlich glatt. Aber das Meeting macht Spaß, alle sind entspannt.“

Das Meeting macht Spaß, alle sind entspannt Holger Gerards

Trainer des belgischen Vereins Country SC

Trainer Tony Aitchison aus Wädenswil ist Andrea Müller zufolge „die wichtigste Institution“ beim Meeting. Seit 2010 steter Gast, begeistert ihn vor allem die Zahl freiwilliger Helfer in Bühl. „Unter unseren Eltern gibt es viele Banker, die haben gar keine Zeit für Ehrenämter“, erklärt er lächelnd.

„Und die Ansprüche sind hoch. Familien aus Wädenswil übernachten bei Wettkämpfen sonst eher im Fünf-Sterne-Hotel. Umso schöner, dass die Idee mit den Gastfamilien in Bühl auf beiden Seiten hervorragend funktioniert. Wir organisieren das ja inzwischen auch für das Schwimmteam des TVB, wenn es zu uns kommt.“ Insgesamt sei das Meeting nicht so professionalisiert wie die Wettkämpfe, die er in der Schweiz erlebt.

„Als ich das erste Mal davon hörte, dachte ich daher, es sei nicht seriös. Das war ein Irrtum. Und jetzt hat das Bad sogar Electronics“, weist er auf die neuen „Anschlagmatten“ für exakte Zeitabnahmen. Die Trainer wirken in jedem Fall genauso zufrieden wie die Kinder - auch wegen der Bewirtung übrigens.

Italiener bestellten Schnitzel mit Pommes

Der Leiter des Schwimmteams, Holger Langner, berichtet von einer amüsanten Erfahrung am Vorabend: „Wir waren mit den Trainern essen und gingen davon aus, dass die Italiener Pasta und Pizza bestellen. Stattdessen wollten sie Schnitzel mit Pommes - und waren begeistert!“

Kurz: Alles läuft rund bei dieser 29. Auflage des Meetings, obschon einige Vereine wegen Konkurrenz-Wettkämpfen fehlen.

Auch einige besondere Gäste geben sich die Ehre: Oberbürgermeister Hubert Schnurr, der Chef der Sportstätten GmbH Markus Benkeser, die Landtagsabgeordneten Tobias Wald und Hans-Peter Behrens, Christian Rheinschmidt für den Badischen Sport Bund Freiburg sowie Jürgen Ernst, Dezernent des Landkreises Rastatt.

Und wenngleich der TVB bei der Gesamtwertung die Nase letztlich vorn hat, ist die beste ausländische Mannschaft am Ende tatsächlich H2O Italia. Durch das heiße Klima Mailands gestählt für Wettkämpfe im kühlen Bühl.