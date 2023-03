Saison im Schwarzwald „mau“

Nur am Seibelseckle schnurrt der Skilift noch – voraussichtlich bis Sonntagabend

Nur am Seibelseckle schnurrt an diesem Wochenenden noch der Skilift, an den anderen Pisten im Schwarzwald ist der Betrieb schon eingestellt. Die Wintersaison war alles andere als ein Kassenknüller.