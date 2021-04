Der Beweis folgt auf dem Fuße. „Hier ist immer gut was los“, sagt Sabrina Huck. Sie leitet die vor gut einem Jahr eingerichtete Geschäftsstelle des TV Eisental. Immer wieder kommt jemand mit einem Anliegen in den Büroraum im Dorv-Zentrum. Mitgliederverwaltung, E-Mail-Verkehr, Telefongespräche, die Aktualisierung der Adressen: „Hier gibt es keinen Stillstand.“

Zweimal in der Woche, insgesamt sechs Stunden, ist die hauptamtliche Leiterin der Geschäftsstelle hier anzutreffen. TVE-Vorsitzender Roland Kunz ist begeistert: „Das ist die Zentrale der Macht“, lacht er, „natürlich im positiven Sinne.“ Die Geschäftsstelle hat die Vorstandsarbeit erleichtert, „sie weiß, wie der Verein tickt. Wir haben die richtige Entscheidung getroffen.“

Das ist auch ein Fingerzeig für Ortsvorsteher Jürgen Lauten (CDU). Es wird über eine Bürgergenossenschaft diskutiert, mit deren Erlösen auch eine Geschäftsstelle für alle Vereine des Stadtteils finanziert werden könnte. Was der TV Eisental seit einem Jahr leiste, sei eine beispielhafte Lösung. Vorsitzender Kunz spricht von guten Erfahrungen, „und wenn das zu einem Modell werden soll, dann kann man darüber reden“.

Kunz blendet zurück in den Herbst 2019. Mit seinem Vorgänger Christian Kirschner an der Spitze habe sich der Verein Gedanken über die Zukunft gemacht: „Wie soll es mit dem TV Eisental weitergehen?“ Eine der Antworten darauf war die Einrichtung der Geschäftsstelle, die am 4. März 2020 eröffnet wurde.

Teil der Umstrukturierung

Die Geschäftsstelle ist Teil einer größeren Umstrukturierung. Nachdem Kirschner angekündigt hatte, nicht mehr für eine weitere Amtszeit zu kandidieren, wurde die Situation analysiert, auch in einem Workshop mit dem Badischen Turnerbund: „Was läuft gut, was schlecht, was sollten wir anders machen?“ 950 Mitglieder zählte der größte Verein des Stadtteils damals, die Arbeit lastete aber auf nur wenigen Schultern: „Wenige Leute machten viel Geschäft“, sagt Kunz.

Die Konsequenz war der Einstieg in einen Restrukturierungsprozess. Nun wird die Arbeit breiter aufgeteilt, sechs Vorstände verantworten jeweils einen eigenen Teilbereich des Vereinslebens, wenn auch derzeit noch kommissarisch und zum Teil als Beisitzer. Die notwendige Satzungsänderung ist noch nicht durch. Die 30 Jahre alte Satzung hatte einige Stolperfallen, „die uns arg strapaziert haben“. Rechtliche Expertise innerhalb des Vereins habe zu einem Entwurf geführt, dem auch Amtsgericht und Finanzamt zugestimmt haben.

Was noch aussteht, ist das notwendige Mitgliedervotum. Bei der bislang letzten Mitgliederversammlung im Juli vergangenen Jahres sei die Satzung noch nicht genehmigungsfähig gewesen. Nun hoffen Kunz und die stellvertretende Vorsitzende Bettina Straub, das Thema noch vor den Sommerferien abschließen zu können.

Corona schränkt Vereinsleben ein

Die große Unbekannte dabei: Corona. Die Mitgliederversammlung im Juli war die bislang letzte Präsenzveranstaltung des Vereins. Die Pandemie lässt das Vereinsleben allenfalls auf kleiner Flamme brennen. Angebote wie Pilates, Rückenschule oder die Gym-Welt waren im Frühjahr schon nicht möglich und sind seit September wieder gestrichen, da sie in der Schartenbergschule angesiedelt sind.

100 und ein Jahr für den TV Eisental Die Corona-Pandemie machte dem TV Eisental ausgerechnet im Jahr seines 100-jährigen Bestehens einen dicken Strich durch die Planungen. Am 28. März 2020 sollte das Jubiläum mit einer etwas anderen Gala in der Schartenberghalle gefeiert werden. Eineinhalb Jahre war geplant worden, doch zwei Wochen vor dem Termin kam das Aus. Zweimal wurde der Termin verschoben und dann ganz gestrichen – aber nur fürs erste: „Ganz aus den Augen verloren haben wir das noch nicht“, sagt die stellvertretende Vorsitzende Bettina Straub.

Teilweise wurde Online-Training angeboten, „eine tolle Sache, weil es auch wichtig für die sozialen Kontakte ist“, sagt Straub. Draußen aber ist mehr möglich, und daraus machte der TVE ein spannendes Projekt: eine „Weltreise im TV Eisental“. Runter vom Sofa, raus in die Natur und Kilometer „machen“, laufend oder radfahrend – das ist die Devise. Die jeweilige Leistung wird eingetragen und summiert. Nach fünf Wochen war mit 17.300 Kilometern fast eine halbe Erdumrundung geschafft.

Die gute Resonanz ist für Kunz auch ein Zeichen dafür, dass die Mitglieder sich nach einem wieder umfangreicheren Vereinsleben sehnen. Diesem Zweck soll auch eine Modernisierung der Homepage dienen. Den neuen Newsletter hätten bereits 390 Mitglieder abonniert, sagt Kunz, womit die Hälfte des Vereins erreicht werde. Die Gesamtmitgliederzahl liegt derzeit bei fast 900, nachdem die Kartei „bereinigt“ worden ist. Auch über soziale Medien solle die Verbindung gehalten werden können.

Und wer den persönlichen Kontakt vorzieht, für den gibt es die Geschäftsstelle. Vor zwei Jahren ist Sabrina Huck nach Eisental gekommen und über das Mutter-Kinder-Turnen zum TV Eisental. Unter einem halben Dutzend Bewerbungen erhielt sie den Zuschlag. „Das war ein Volltreffer für den TVE“, freut sich Kunz. Einen Verein zu leiten, sagt Straub, das sei, „wie ein kleines Unternehmen zu führen“. Der Beweis ist offenkundig: Es ist immer gut was los in der Geschäftsstelle.