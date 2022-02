Diese Neuerscheinung ist alles andere als selbstverständlich. Das „Bühler Jahrbuch“ hat die Stadt nach dem Einbruch der Gewerbesteuer aus Kostengründen längst eingestellt. Die Dorfgemeinschaft im Stadtteil Weitenung lässt sich hingegen nicht entmutigen. Die neuen „Grüße aus der Heimat 2021“ sind wieder ein buntes Kaleidoskop der Ortsgeschichte im vergangenen Jahr. Druckfrisch landete die Jubiläumsausgabe des Heimatbuchs jetzt in der Redaktion. Zum 54. Mal hat die Ortsverwaltung Weitenung diese Chronik veröffentlicht.

Das findet auch bei Oberbürgermeister Hubert Schnurr (Freie Wähler) viel Anerkennung. „Voller Elan und Motivation wurde für Sie ein Heimatbrief gestaltet, der Ihnen – rückblickend auf das vergangene Jahr – einen bunten und vielfältigen Streifzug durch Ihre Ortschaft Weitenung gibt“, schreibt er in seinem Geleitwort an die Leser.

Ortsvorsteher Daniel Fritz stellt in seinem Vorwort am Ende des zweiten Corona-Jahres fest: „Abermals liegt ein außergewöhnliches Jahr hinter uns. Seit fast zwei Jahren beeinflusst das Coronavirus unser Leben sehr stark. Nochmal ein Jahr zum Vergessen – sagen viele schnell und salopp. Ich denke, dass 2021 wie 2020 auch ein besonderes Jahr zum Erinnern ist. Dazu soll dieser Heimatbrief beitragen.“

Weitenunger Jahreschronik ist reich bebildert

76 Seiten mit mehr als 100 Farbfotos umfasst die neue Veröffentlichung. Die Anfänge waren sehr viel bescheidener. Die erste Ausgabe der Weitenunger Heimatchronik hatte nur vier Seiten. Von modernem Layout gab es damals noch keine Spur. Die „Grüße aus der Heimat“ wurden von Gerhard Fritz, dem Bürgermeister der damals noch selbstständigen Gemeinde Weitenung mit der Schreibmaschine getippt. Seinem Sohn Daniel, inzwischen Ortsvorsteher, stehen inzwischen andere technische Mittel zur Verfügung.

Daniel Fritz gibt einen Überblick über das Dorfleben. „Fast alle Aufgaben, die 2021 auf der Agenda des Ortschaftsrates standen, wurden planmäßig umgesetzt. Der Breitbandausbau konnte abgeschlossen werden, in der Rheintalhalle wurden die Fenster erneuert und ein zweiter Notausgang geschaffen, im Außenbereich wurden die Zugänge gepflastert und die Fassade erhielt einen neuen Anstrich. Der Umbau des Foyers ist fertig, inklusive einem neuen Eingangsbereich mit Windfang. Die Erneuerung der Toilettenanlage erfolgt zeitnah.“

Leider fanden alle Bemühungen bisher keinen Anklang. Daniel Fritz., Ortsvorsteher Weitenung

Auch die hochumstrittene Stromtrasse spart er nicht aus: „Seit über fünf Jahren schon beschäftigen wir uns mit der Aufrüstung beziehungsweise dem Neubau der Stromtrasse auf unserer Gemarkung. Unzählige Stunden an Aufwand wurden seither erbracht, um für unsere Ortschaft eine gute Lösung zu erwirken. Die vielen Berichte in den Zeitungen spiegeln dies wider. Bürgerinitiative und Ortschaftsrat kämpfen seit Jahren unermüdlich gemeinsam für eine Lösung entlang der Autobahn. Leider fanden alle Bemühungen bisher keinen Anklang bei der für das Projekt verantwortlichen Transnet BW. Die vorgeschlagene Alternative wurde leider nicht für das laufende Planfeststellungsverfahren berücksichtigt. Es bleibt nur zu hoffen, dass die genehmigende Behörde, das Regierungspräsidium Karlsruhe, die von Transnet BW beantragte Variante ablehnt und sich für Weitenung doch noch die aus unserer Sicht einzig vernünftige Lösung entlang der Autobahn realisieren lässt.“

Zeitungsartikel ergänzen die Weitenunger Dorfchronik

Die „Grüße aus der Heimat“ sind in Kapitel beziehungsweise Monate gegliedert, in denen die Redaktion in Wort und Bild die wichtigsten Ereignisse im Dorfleben beschreibt. In das Jahrbuch eingestreut sind zahlreiche Zeitungsartikel im Faksimile, vor allem aus dem Acher- und Bühler Boten. Das ist typisch für diese Heimatchronik. Die Ereignisse des vergangenen Jahres werden im Spiegel der Presse betrachtet.