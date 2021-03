Senioren in Hotels umgesiedelt

Wie es nach dem Brand für die Bühler Seniorenwohnanlage St. Elisabeth weitergeht

Nach dem Brand in der betreuten Seniorenwohnanlage der Sozialstation St. Elisabeth, der auch das Personal am Samstag in große Unruhe versetzt hat, herrscht am Montagmorgen wieder relative Gelassenheit in der Einrichtung.