Kein Ende der Ermittlungen in in Sicht

Sexueller Missbrauch in Bühl: Kripo schreibt alle Kommunionkinder an

Die Kriminalpolizei hat sich in einem Brief an alle Kommunionkinder und Ministranten eines früheren Bühler Pfarrers gewandt. Ihm wird sexueller Missbrauch vorgeworfen. Die Polizei sucht Zeugen.