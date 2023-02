Ein Mann ist am Donnerstag einem 19-jährigen Autofahrer an einer Ampel aufgefahren. Es entstand ein Schaden von 7.000 Euro.

Ein Autofahrer ist am Donnerstagabend einem 19-Jährigen aufgefahren. Wie die Polizei mitteilte, wartete der junge Mann an einer roten Ampel auf der B3 in Sinzheim Richtung Baden-Baden.

Der 67-Jährige fuhr dem wartenden Auto auf. Der betroffene Autofahrer und sein Beifahrer klagten über leichte Schmerzen. Sie wurden zur näheren Untersuchung in eine Klinik gebracht.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ungefähr 7.000 Euro.