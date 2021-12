Keine Verletzten

69-jährige Autofahrerin stößt in Sinzheim mit Auto eines 72-Jährigen zusammen

Eine 69-Jährige Autofahrerin ist am Mittwochnachmittag in Sinzheim mit dem Auto eines 72-Jährigen zusammengestoßen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro.