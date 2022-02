Autofahrerin kollidert mit Fahrerin eines Leichtkraftrads in Sinzheim

Eine 16-Jährige ist mit ihrem Leichtkraftrad am Mittwochmittag auf B3 mit einer mit einer Autofahrerin zusammengestoßen. Die Autofahrerin hatte die Vorfahrt der 16-Jährigen missachtet.

Die 16-Jährige war auf ihrem Leichtkraftrad am Mittwochmittag auf der B3 von Oos kommend in Richtung Sinzheim unterwegs. Wie das Polizeipräsidium Offenburg in einer Pressemitteilung mitteilte, hatte kurz nach 13 Uhr eine 58 Jahre alte Autofahrerin im Einmündungsbereich zur Straße „Am Marktplatz“ die Vorfahrt der Jugendlichen missachtet. Die Autofahrerin stieß mit der 16-Jährigen zusammen.

Die Jugendliche wurde bei dem Unfall leicht verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von rund 13.000 Euro.