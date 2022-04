Bei Spurwechsel in Sinzheim kollidiert

Ein Autofahrer in seinem Smart und ein Lastwagenfahrer sind am Mittwochvormittag auf der B3 von Baden-Baden Oos kommend in Richtung Sinzheim kollidiert.

Der 33 Jahre alte Fahrer des Kleinwagens wollte gegen 10.15 Uhr die Spur und übersah dabei offenbar den rechts fahrenden Lastwagen, teilte die Polizei mit.

Der Smart landete nach der Kollision im Grünstreifen. Es entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 4.500 Euro. Verletzt wurde beim Unfall niemand.