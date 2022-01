Annähernd 11.600 Einwohner leben mittlerweile in Sinzheim. Damit hat die Gemeinde am Fuße des Schwarzwalds in den vergangenen zehn Jahren rasant zugelegt. Fast 700 Neubürger konnte die Verwaltung seit 2011 begrüßen, ein Bevölkerungszuwachs von gut 6,5 Prozent.

Was den Lebenswert, also den Wohlfühl-Charakter der Gemeinde, angeht, sind solche Werte ein starker Indikator. Sie bedeuten aber auch in vielen Bereichen einen erheblichen Mehraufwand. Zum Beispiel für die Sinzheimer Feuerwehr. Denn die muss auch in Zukunft noch in der Lage sein, die stetig steigenden Anforderungen zu erfüllen.

Was es im Einzelnen für die ehrenamtlichen Wehrleute bedeutet, eine den örtlichen Verhältnissen entsprechende leistungsfähige Feuerwehr aufzustellen, auszurüsten und auch noch zu unterhalten, erläuterte Feuerwehrkommandant Tobias Hopp den Sinzheimer Gemeinderäten.

Aufgaben der Sinzheimer Feuerwehr sind herausfordernd

Gut eine Stunde lang stellte er den Feuerwehrbedarfs- und Entwicklungsplan für die Jahre 2021 bis 2025 vor und ließ dabei auch nicht die besonderen Herausforderungen der Sinzheimer Feuerwehr außer acht, die sich beispielsweise aus der direkten Nähe zur Autobahn 5 ergeben, die sich immerhin auf 4,6 Kilometer Länge durch die Gemarkung der Gemeinde schlängelt.

Zwar, so erklärte Berufsfeuerwehrmann Hopp, werde die Freiwillige Feuerwehr in Sinzheim bei Unfall- und Unglücksszenarien auf der Autobahn üblicherweise nicht eingesetzt. Diesen Job würden sich die größeren Feuerwehren in Baden-Baden und Bühl teilen. Unterstützende Tätigkeiten seien aber durchaus möglich. Denkbar seien auch Einsätze in Verbindung mit dem Luftverkehr. Denn ein Sinzheimer Löschfahrzeug sei derzeit in die Alarm- und Ausrückeordnung des Baden Airport in Rheinmünster mit eingebunden.

Aber auch ohne diese besonderen Einsatz-Möglichkeiten seien die Aufgaben der Sinzheimer Wehr herausfordernd genug. Die unterschiedlichsten Einsatzszenarien sind tatsächlich vorstellbar. Immerhin haben die Wehrleute in ihrer Verantwortung unter anderem ein großes Seniorenzentrum mit teilweise bettlägerigen Menschen, das nun um ein drittes Haus wächst. Hinzu kommen zahlreiche Unternehmen in den Industriegebieten und der Ausbau der Bundesstraße 3 neu bringt zudem jede Menge weitere Lkw nach Sinzheim. Grund genug für Tobias Hopp, sich auch eingehend mit der Löschwasserversorgung zu beschäftigen.

Feuerwehrhäuser in kritischem Zustand

Das Durchschnittsalter der Sinzheimer Feuerwehrleute liegt derzeit bei 38 Jahren. „Wir haben noch eine sehr junge und motivierte Mannschaft, bei der über 50 Prozent noch unter 35 Jahren liegt“, erklärte Tobias Hopp. Im einsatztaktischen Gesamtkonzept habe man die Wehr mit ihren 86 Aktiven bereits im vergangenen Mai in die zwei Löschzüge West mit den Löschgruppen Halberstung, Schiftung und Leiberstung und Ost mit den Löschgruppen Winden und Sinzheim aufgeteilt. So könne man eine bessere Ausrückzeit und auch eine bessere Verfügbarkeit der Besatzungen realisieren.

„Die bisherigen Einsätze haben uns gezeigt, dass wir hier auch auf dem richtigen Weg sind“, erklärte Hopp. Nachdem man den Standort in Müllhofen bereits aufgelöst habe, sei die Feuerwehr derzeit noch an fünf Standorten vorhanden. Nach der Außerdienststellung ihrer Fahrzeuge werde man irgendwann aber auch die Standorte in Halberstung und Schiftung schließen.

Kritisch betrachtet werden müsse der Zustand der Feuerwehrhäuser. Gerade in den beiden zentralen Stellen in Sinzheim und Leiberstung gebe es Handlungsbedarf. „Es fehlen die Umkleiden für unsere weiblichen Einsatzkräfte“, betonte der Kommandant. Es fehle zudem an getrennten Duschen. Ein wichtiges Thema sei auch die mangelhafte „Schwarz-Weiß-Trennung“. Dabei geht es darum, eventuell kontaminierte Einsatzkleidung von der privaten Kleidung der Feuerwehrleute fernzuhalten, um Schadstoff-Verschleppungen zu vermeiden und die Einsatzkräfte zu schützen.

Einen genauen Blick warf Tobias Hopp dann auch auf die Schutzziele und das so genannte Bemessungsszenario. So soll in Sinzheim bei einem „Kritischen Wohnungsbrand“ mit neun Einsatzkräften innerhalb von zehn Minuten der Einsatzort erreicht werden. Innerhalb von 15 Minuten sollen dann insgesamt 16 Wehrleute vor Ort sein. „Wir definieren in Sinzheim einen Zielerreichungsgrad von 80 Prozent“, erklärte Hopp. Das sei allerdings auch nur mit einer soliden Grundlage an Wehrleuten zu machen. Deshalb sei es der wichtigste Handlungsbedarf für die Zukunft, gezielt Mitglieder anzuwerben und die Attraktivität des „Ehrenamts Feuerwehr“ weiter zu erhöhen.