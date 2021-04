Laden empfängt 400.000 Kunden

Dorfladen in Leiberstung: Junger Kunde war erst im Pech und dann im Glück

Erst ärgerte er sich, dann durfte er sich freuen: Weil ein junge Kunde beim ersten Einkauf die Eier für die Mama vergessen hatte, musste er noch einmal in den Dorfladen in Leiberstung. So wurde er der 400.000 Kunde.