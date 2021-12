Einbruch und Sachbeschädigung in Betriebshof in Sinzheim

Beim Einbruch in einen Bauhof in Sinzheim haben Unbekannte am Dienstagabend einen Schaden von etwa 1.000 Euro angerichtet. Türen und Fenster wurden ausgehebelt, um ins Innere zu gelangen.

Am Dienstagabend sind bislang Unbekannte gegen 22 Uhr in einen Bauhof in der Mühllhofer Straße in Sinzheim eingebrochen. Offenbar hebelten sie eine verschlossene Eisentür am Außenzaun auf, um auf das Gelände zu gelangen, teilt die Polizei mit.

Durch das Aufhebeln des Fensters einer Werkstatt gelangten die Täter ins Innere des Gebäudes. Büros im Erdgeschoss wurden teilweise durchwühlt, mehrere Schränke eines Aufenthaltsraums geöffnet. Neben eines unwesentlichen Diebstahlschadens wird der verübte Sachschaden durch die Verwüstung auf etwa 1.000 Euro geschätzt.