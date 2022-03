Zurück zu den Wurzeln

Einrichtungshaus „Kübel + Partner“ zieht im Juni von Bühl nach Sinzheim

Norbert Walter hat einst bei Möbel Ruga in Sinzheim gelernt und er und sein Sohn Patrick sind in Kartung heimisch, und so geht es nun auch wieder geschäftlich zurück in Richtung Stabsgemeinde.