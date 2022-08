Am Dienstag

Erschütterung im Supermarkt: Autofahrerin kollidiert mit Außenfassade eines Geschäfts

In einem Einkaufsgeschäft am Dienstag in Sinzheim sind wegen einer leichten Erschütterung die Produkte aus den Regalen runtergefallen. Eine Autofahrerin ist in die Außenfassade des Geschäfts gefahren.