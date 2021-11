Fahnenmast verbogen: Sachbeschädigung in Sinzheim

Am Montagabend hat ein 23-Jähriger einen Fahnenmast in der Industriestraße in Sinzheim beschädigt. Wie das Polizeipräsidium Offenburg mitteilte, habe eine Angestellte eines Getränkemarktes den angefahrenen Fahnenmast der Polizei am Dienstagmorgen gemeldet.

Der 23-Jährige fuhr zu schnell und geriet laut einer Zeugin deshalb ins Schleudern. Folglich kam er links von der Straße ab und prallte mit der Fahrerseite gegen den Fahnenmast, welcher nun um circa 45 Grad verbogen ist.

Die Beamten konnten am Fahrzeug entsprechende Unfallspuren an der Fahrertür feststellen. Den 23 Jahre alten Mann erwartet nun eine Anzeige. Die Schadenshöhe ist bislang noch nicht bekannt.