In den Gegenverkehr geraten

Fahrer in Sinzheim macht sich nach Unfall mit Gegenverkehr aus dem Staub

Der Fahrer eines Autos mit Anhänger geriet am Montagnachmittag in Sinzheim mit seinem Fahrzeug in den Gegenverkehr und beschädigte dabei einen entgegenkommenden Mazda. Anschließend flüchtete der Unbekannte vom Unfallort.