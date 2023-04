Jugendlicher attackiert 14-Jährigen in Sinzheim

An einer Bushaltestelle in Sinzheim griff ein Jugendlicher einen 14-Jährigen unvermittelt an. Jetzt ermittelt die Polizei wegen Körperverletzung.

Ein Jugendlicher hat einen 14-Jährigen am Dienstag gegen 14.45 Uhr an einer Bushaltestelle in der Müllhofener Straße in Sinzheim angegriffen. Wie die Polizei mitteilte, wartete der 14-jährige Junge mit einem gleichaltrigen Mädchen an der Bushaltestelle bei einer Schule.

Eine Person aus einer Gruppe anderer Jugendlicher stellte sich plötzlich vor den 14-Jährigen und griff ihn an. Ein Zeuge rief dem Angreifer etwas zu, woraufhin dieser von dem Jungen abließ.

Nach ersten Erkenntnissen handelte es sich bei den Beteiligten um Schüler. Der verletzte Jugendliche wurde einem Elternteil übergeben und konnte sich selbstständig in ärztliche Behandlung begeben. Die Beamten ermitteln wegen Körperverletzung.