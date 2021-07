Lastwagen in Sinzheim übersieht Rollstuhlfahrer und stößt ihn um

In Sinzheim bei Baden-Baden hat ein 55 Jahre alter LKW-Fahrer einen Rollstuhl auf dem Gehweg übersehen und mit seinem Fahrzeug umgestoßen. Der 92 Jahre alte Senior verletzte sich dabei.

Ein 55 Jahre alter LKW-Fahrer hat am Donnerstagmorgen in Sinzheim bei Baden-Baden einen Rollstuhlfahrer übersehen und umgefahren. Wie die Polizei mitteilt war der 92-Jährige um kurz nach 9 Uhr in der Halberstunger Straße ordnungsgemäß auf dem Gehweg unterwegs.

Beim Abbiegen übersah ihn der 55-Jährige uns stieß den Rollstuhl des Seniors um, der sich dabei verletzte. Er musste zur Behandlung in eine Klinik eingeliefert werden. Den Fahrer des Lastwagens erwartet nun ein entsprechendes Strafverfahren. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ungefähr 2.000 Euro.