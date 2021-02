Knapp 4 Gramm Marihuana wurden am Mittwochabend durch Beamte der Polizeihundeführerstaffel bei einem 21-Jährigen bei einer Kontrolle in der Hauptstraße in Sinzheim festgestellt. Er muss sich nun wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten, berichtet so das Polizeipräsidium Offenburg.