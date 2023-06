Einschreiben abgeben, Briefmarken kaufen, Paket abgeben oder abholen: Auf diese Dienstleistungen wartet die Sinzheimer Bevölkerung schon seit Ende vergangenen Jahres. Denn Ende 2022 schloss die Postfiliale im Breiten Weg 15.

Der ehemalige Postschalter ist abgedunkelt und ein Plakat informiert: „Die Postagentur Sinzheim ist geschlossen!“ Doch inzwischen scheint sich etwas zu tun. Offenbar will die Post am Dienstag, 18. Juli ihren Schalter dort wieder öffnen.

Neueröffnung ist am 18. Juli geplant

Die Pressestelle der Gemeinde Sinzheim teilte Ende vergangener Woche Folgendes mit: „Nachdem vor einem knappen halben Jahr die Postfiliale im Breite Weg 15 geschlossen wurde, liegt der Gemeinde nun schriftlich der offizielle Termin für die Neueröffnung am alten Standort vor. Die Deutsche Post AG eröffnet die Filiale am 18. Juli 2023 neu und betreibt diese auch wie geplant selbst. Die Filiale soll an jedem Werktag – also von Montag bis Samstag – geöffnet sein.“

Allerdings schöpfte der Gemeinderat Ende Januar schon einmal Hoffnung, dass das Dasein ohne Post in der Stabsgemeinde bald ein Ende haben würde. Bürgermeister Erik Ernst verkündete seinerzeit, dass die Postfiliale bereits Ende Februar am alten Standort im Breiten Weg wiedereröffnen wolle. Damals war noch nicht klar, ob die Post mit eigenem Personal betreiben wolle.

Postfiliale in der Steinbacher Mührichstraße ist stark gefordert

In der Zwischenzeit verschärfte sich die Situation, da die Sinzheimer Postkunden weder nach Hügelsheim, noch nach Bühl gehen konnten, um Dienstleistungen der Post in Anspruch zu nehmen. Denn die Bühler Hauptpost schloss bekanntlich Ende Mai ihre Schalter, so dass neben der Sinzheimer Kundschaft auch die Bühler Post- und DHL-Paketkunden die Postfiliale in der Steinbacher Mührichstraße aufsuchen mussten.

Seither ächzen die dortigen Mitarbeiter unter der gestiegenen Arbeitslast, die sich mit dem Verlagern der Kundenströme ergeben hat. Als Konsequenz mussten die DHL-Kunden aus dem Rebland etwa ihre Pakete in Baden-Oos am Bahnhof abholen.

Für die Sinzheimer Paketkunden der DHL bleibt laut Pressestelle der Gemeinde der Paketshop bei Stempel Schmid in der Litzlunger Straße 1 erhalten. Die Gemeindeverwaltung habe den Prozess zur Neueröffnung der Postfiliale in den vergangenen Monaten aktiv begleitet, heißt es in der Pressemeldung der Gemeinde weiter.

Man freue sich nun, dass „bald wieder Postdienstleistungen für die Bevölkerung in Sinzheim angeboten werden“, teilt Pressesprecherin Christina di Bartolomeo auf Anfrage mit. Bürgermeister Erik Ernst (parteilos) sagt: „Ich bin sehr froh, dass wir uns nach dem langen Hin und Her endlich auf der Zielgeraden befinden.“