Scheck-In kommt in den ehemaligen Real-Markt in Sinzheim

Die Antwort blieb auch auf wiederholte Nachfrage aus, doch jetzt haben sich die Verantwortlichen zu Wort gemeldet: In den ehemaligen Real-Markt in Sinzheim wird ein Scheck-In-Center ziehen.

Das Geheimnis ist gelüftet: In den ehemaligen Real-Markt in Sinzheim zieht ein Scheck-In-Center ein. Nach jahrelangem Versteckspiel haben am Mittwoch die Verantwortlichen von Scheck-In und Edeka-Südwest auf wiederholte Nachfrage aus der Redaktion die Bestätigung gegeben.

Im Laufe des Jahres 2024 soll das neue Center in der Industriestraße eröffnen.

Davor sind umfangreiche Umbaumaßnahmen geplant, die laut Florian Heitzmann, stellvertretender Pressesprecher bei Edeka Südwest, noch in diesem Jahr beginnen sollen.

Kaufmannsfamilie Scheck betreibt bereits 16 Märkte

Weiter informiert Heitzmann, dass die Kaufmannsfamilie Scheck „zwischen Achern und Frankfurt bereits 16 Lebensmittelmärkte erfolgreich führt, unter anderem in der Cité im benachbarten Baden-Baden. Der Markt in Sinzheim wird damit der 17. Markt des zum Edeka-Verbund gehörenden Lebensmittel-Einzelhandelsunternehmens“.