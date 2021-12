Sinzheim: E-Scooter-Fahrer kollidiert in ein Auto

Nachdem ein E-Rollerfahrer in ein fahrendes Auto in Sinzheim gestoßen ist, entstand ein Sachschaden von knapp 4.500 Euro.

Bei einem Unfall zwischen einem E-Scooter- und Autofahrer am Dienstag auf dem Parkplatz in der Industriestraße in Sinzheim, ist ein Sachschaden von rund 4.500 Euro entstanden, teilte das Polizeipräsidium Offenburg mit.

Ein 45-jähriger Autofahrer befuhr gegen 14.20 Uhr den Parkplatz eines Einkaufzentrums mit Schrittgeschwindigkeit, als ein 25-Jähriger mit seinem E-Scooter seitlich gegen das Auto stieß. Bei der darauffolgenden Unfallaufnahme bemerkten die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden, dass für den Elektroroller nicht der erforderliche Versicherungsschutz bestand.

Ob der Scooterfahrer zusätzlich die zulässige Höchstgeschwindigkeit überschritt und er demnach einen Führerschein hätte besitzen müssen, wird jetzt ermittelt.