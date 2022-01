Sinzheim: Frau wehrt sich gegen Zwangsräumung ihrer Wohnung

Bei einer Zwangsräumung am Mittwochvormittag in der Sinzheimer Bergseestraße hat sich eine Frau geweigert ihre Wohnung zu verlassen. Die Frau wehrte sich zudem körperlich gegen die Polizeibeamten.

Wegen einer Räumungsklage sollte eine Frau ihre Wohnung in der Bergseestraße in Sinzheim verlassen. Wie das Polizeipräsidium Offenburg in einer Pressemitteilung mitteilte, setzte sich die Frau jedoch durch Tritte und Beißen massiv zu wehr und weigerte sich die Wohnung zu verlassen.

Erst mit weiteren Unterstützungskräften konnte die Frau aus der Wohnung gebracht werden. Die eingesetzten Beamten wurden durch die Angriffe leicht verletzt. Die Frau wird sich nun wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte verantworten müssen.