In Sinzheim werden die Sanierung des Vinzenz-Areals, Neubauten entlang der Kirchstraße und der Kirchplatz umgesetzt, erläutert Bürgermeister Erik Ernst die umfassenden Projekte für 2021.

In der Stabsgemeinde geht die Erneuerung des Ortskerns unvermindert in eine weitere Phase. Derzeit wird das denkmalgeschützte Vinzenz-Gebäude an der Hauptstraße von einem privaten Investor saniert.

„Zur Kirchstraße hin werden Neubauten errichtet. Das läuft sehr zügig und soweit ich es mitbekommen habe ist so gut wie alles vermarktet“, geht Sinzheims Bürgermeister Erik Ernst auf die aktuelle Situation ein. Nun steht mit der Umgestaltung des Vinzenz-Parks ein weiterer wesentlicher Teil der Ortskernsanierung auf dem Plan.

Neue grüne Oase