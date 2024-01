Verkehrsteilnehmer flieht nach Zusammenprall in Sinzheim

Die Polizei sucht nach einem Unfall in Sinzheim Zeugen. Wie die Behörde mitteilte, soll ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer zwischen 2 Uhr am Montag und 12 Uhr am Dienstag im Frohnhofweg einen am rechten Fahrbahnrand stehenden Seat berührt haben.

Verursacher fuhr wohl rückwärts

Den Angaben zufolge geschah der Zusammenstoß beim Rückwärtsfahren. Am geparkten Auto entstand ein Sachschaden von rund 5.000 Euro.

Daraufhin sei die unbekannte Person davongefahren, ohne den Unfall zu melden. Die Polizei bittet deshalb Zeugen, sich unter der Telefonnummer (0 72 21) 68 00 zu melden.