Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht in Sinzheim

Ein Fahrer eines schwarzen Autos soll am frühen Sonntagabend in Sinzheim Fahrerflucht begangen haben. Die Polizei bittet um Mithilfe.

Am Sonntag

In der Vormberger Straße Höhe Hausnummer 3a ist am Sonntag, 24. März, zwischen 16.30 Uhr und 18.45 Uhr in Sinzheim ein geparkter Pkw angefahren und beschädigt worden.

Nach Angaben des Polizeipräsidiums Offenburg kollidierte ein mutmaßlich dunkler Pkw beim Vorbeifahren mit dem entgegen der Fahrtrichtung geparkten weißen Skoda. Der Verursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro zu kümmern.

Polizei bittet um Mithilfe

Zeugen werden gebeten, sich unter der Nummer (0 72 21) 68 00 mit den Beamten des Polizeireviers Baden-Baden in Verbindung zu setzen.