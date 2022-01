Supermarkt-Dieb rangelt in Sinzheim mit Zeugin und flieht

Ein unbekannter Täter ist am Montagnachmittag in einem Supermarkt in der Sinzheimer Industriestraße auf Beutezug gegangen. Wie die Polizei mitteilte, forderte eine Zeugin den Mann gegen 14.35 Uhr an der Kasse auf, seinen mitgeführten Rucksack zu öffnen.

Dieser Aufforderung kam der Mann nach. Als die Zeugin darin jedoch mutmaßliches Diebesgut entdeckte, kam es zwischen den beiden zum einem Streit und einem kurzen Gerangel. Der Mann riss sich schließlich los und suchte mit seinem Rucksack das Weite.

Der mutmaßliche Dieb soll knapp 190 Zentimeter groß, schlank und etwa 20 Jahre alt sein. Er hatte kurze, schwarze Haare und trug eine dunkle Mütze, eine blaugraue Jeans und einen grauen, länglichen Mantel. Außerdem hatte er einen schwarzen Rucksack dabei.

Polizei sucht Zeugen Zeugen werden gebeten, sich unter der Nummer (07 81) 21 28 20 bei der Kriminalpolizei Offenburg zu melden.