Unbekannte brechen in Einfamilienhaus in Sinzheim ein

Einbrecher hatten am Donnerstag ein Wohnhaus in Sinzheim im Visier. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise zu dem Vorfall.

Unbekannte sind am Donnerstagabend in ein Einfamilienhaus in der Straße Im Fuchsberg in Sinzheim eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte, verschafften sich die Täter gewaltsam Zutritt zu den Innenräumen.

Sie durchwühlten mehrere Schränke und weitere Habseligkeiten der Anwohner. Ob etwas entwendet wurde, sei bislang nicht geklärt.

Polizei bittet um Hinweise

Nach der Spurensicherung durch die Kriminaltechnik übernimmt das Polizeirevier Baden-Baden die weiteren Ermittlungen. Wer Hinweise zu dem Vorfall geben kann, wird gebeten, sich mit den Beamten in Verbindung zu setzen.