Unbekannte brechen Zigarettenautomaten in Sinzheim auf

Unbekannte Täter haben in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag Bargeld und Zigaretten aus einem Zigarettenautomaten in Sinzheim gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen.

Bislang Unbekannte haben in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag einen Zigarettenautomaten in der Straße „An der Stadtbahn“ in Sinzheim aufgebrochen. Wie die Polizei mitteilte, wurden sowohl das darin befindliche Bargeld als auch die Zigaretten gestohlen.

Ein Zeuge entdeckte den geleerten Automaten gegen 00:30 Uhr und kontaktierte die Polizei. Diese ist nun auf der Suche nach Zeugen und Hinweisen.