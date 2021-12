Unbekannte legen Steine auf Gleise in Sinzheim: Bundespolizei warnt vor Gefahren

Bislang unbekannte Täter haben am Mittwochabend in Sinzheim mehrere Steine auf Bahngleisen gelegt. Die Bundespolizei warnt vor Lebensgefahr im Bereich der Gleise für Unbefugte.

Aus bislang ungeklärten Gründen haben unbekannte Täter am Mittwochabend, 01.12., am Haltepunkt Sinzheim mehrere Steine auf die Schienenstränge der Rheintalbahn gelegt. Wie die Polizei mitteilte, sei ein Güterzug sowie eine S-Bahn gegen 19 Uhr über diese gefahren. Die Gleise in diesem Bereich wurden kurzzeitig zur Streckenabsuche gesterrt.

Die Bundespolizei hat die Ermittlungen wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr aufgenommen.

Die Bundespolizei warnt:

Personen, die sich unbefugt im Bereich der Gleise aufhalten, begeben sich in Lebensgefahr! Züge fahren mit Geschwindigkeiten von über 160 Stundenkilometern, können Hindernissen nicht ausweichen und haben einen sehr langen Bremsweg. Häufig verlieren Menschen hier durch Fahrlässigkeit ihr Leben.