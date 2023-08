Irgendwie müssen die Kartunger einen guten Draht zum Wettergott haben, so lautete die Einschätzung von etlichen Anwesenden, die zur feierlichen Eröffnung der 43. Auflage des Kartunger Straßenfestes am Samstagnachmittag gekommen waren.

Denn anstatt der angekündigten Unwetter begann die Sonne ihre Strahlen über dem Kartunger Kreuzbrunnen und der gesamten Festmeile auszubreiten.

Schon vor der eigentlichen Eröffnung schlenderten viele Besucher durch die Duttenhurster Straße oder saßen an den Tischen der zahlreichen Festzelte.

Drei Böllerschüsse um Punkt 17 Uhr und die tiefen Klänge der Alphornbläser aus Bühlertal lenkten die Aufmerksamkeit der Festgäste auf den Chef der Kartunger Straßenfestgesellschaft, Hansjörg Peter. Dieser hob hervor, dass die Vereine mit ihrer Arbeit einen wesentlichen Beitrag leisten, damit sich Neubürger in das Fest einbringen können.

Die vielen Ehrenamtlichen der drei großen Kartunger Vereine Kartunger Narrenclub (KNC), Radsportverein Edelweiß (RSV) und Männergesangverein (MGV) setzen sich seit Beginn des Straßenfestes für die Dorfverschönerung ein. Mit dem Erlös der Feste konnte laut Peter in den vergangenen Jahrzehnten die Dorfmitte aufgewertet werden. Er zeigte sich davon überzeugt, dass durch die lebendige Dorfgemeinschaft der Fortbestand der Vereinskultur gesichert wird.

Heiner Biermann in Sinzheim-Kartung zum Ehrenseeräuber ernannt

Ein erster Programmhöhepunkt war die Verleihung der Ehrenseeräuberwürde. Diese wird an Personen verliehen, die sich besonders für das Straßenfest und die Dorfgemeinschaft verdient gemacht haben. Dieses Jahr erhielt Heiner Biermann die Auszeichnung. Seit über 40 Jahren begeistert er beim Fest die Kinder mit einer selbst gebauten Carrera-Bahn. Sie ist eine Festattraktion und hat eine Streckenlänge von 27 Metern.

Die Ehrung als Goldener Seeräuber wurde Karl-Heinz Walter zuteil. Laut Präsident der Ehrenseeräuber Rolf Peter hat Walter vom ersten Fest an, also seit 43 Jahren, mitgearbeitet. Ebenso erhielt Franz Lorenz mit Orden und Urkunde die Auszeichnung Goldener Seeräuber. Er gehört zu den Personen, die mit einem kleineren Straßenfest vor 45 Jahren das Kartunger Straßenfest aus der Taufe gehoben haben.

Jeder trägt sein Puzzlestück bei. Erik Ernst

Bürgermeister von Sinzheim

„Jeder trägt sein mehr oder weniger großes Puzzlestück dazu bei, dass am Ende ein großes Event entsteht. Es fasziniert mich – jedes Jahr wieder, wie engagiert die Kartunger Dorfgemeinschaft ist“, befand Bürgermeister Erik Ernst in seinen Grußworten. „Ihr Einsatz und Ihr Herzblut machen das Straßenfest zu einer Veranstaltung, die auch über die Grenzen hinaus ihresgleichen sucht“, lobte der Bürgermeister.

Der Duft von gebratenem Speck und frisch gebackenen Waffeln zog den Besucher beim Kreuzbrunnen in die Nase. Im Festzelt des Männergesangvereins (MGV) besang kurz nach Festbeginn Interpretin Ingrid das Seemannsleben. Alleine der MGV lockte mit drei Stationen viele Besucher an.

Den Gästen wurde eine internationale Küche geboten, angefangen von Fischspezialitäten über amerikanische und französische Küche bis hin zum italienischen Klassiker Pizza. Christian Poljakovic schob fast im Minutentakt die frisch belegten Pizzen in die Steinöfen. Er gehört zu der Häsgruppe Bruchwaldgnomen, die am Sonntag zum ersten Mal die Kinder mit einem Entenangeln begeisterten.

Rollkistenbahn beim Straßenfest verleiht kleinen Gästen Adrenalinschub

Einen „Adrenalinschub“ kündigte der Kommentator Cedric Ritter bei der Modellrennbahn an. Im Nu versammelten sich Kinder und Erwachsene um sie herum. „Reinsitzen und lossausen“ hieß es bei einer anderen Art von Bahn, nämlich der Rollkistenbahn. Hier hatten vor allem die Kleinen einen großen Spaß.

Die Live-Band „The Beathovens“ unterhielt die Gäste mit englischen Rock- und Popsongs. Der Funke sprang sofort auf die Besucher über, die zu tanzen begannen. Während diese Formation seit Jahren fest zum Musikprogramm gehört, feierte die Formation „Bow Tie Willi mit Bläser“ ihre Premiere in Kartung.

Nach Einbruch der Dunkelheit sorgten viele Lämpchen in der Prachtstraße für eine unvergessliche Festatmosphäre. Das Wetter hielt am Samstag, so dass bis spät in die Nacht gefeiert im Seeräuberdorf wurde. Am Sonntag lockte darüber hinaus ein Trödel- und Kunsthandwerkermarkt in der Kartunger Straße zahlreiche Flohmarktfans an.