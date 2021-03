Mit zehn Jahren kam Emile Yadjo-Scheuerer aus dem zentralafrikanischen Kamerun nach Deutschland. Er nutzte die sich bietenden Bildungschancen und machte seinen Weg. Nun tritt er als Spitzenkandidat der SPD im Wahlkreis Baden-Baden/Bühl an, mit einigen Kernthemen der klassischen Sozialdemokratie.

„Bildung“, sagt Emile Yadjo-Scheuerer, „ist der Schlüssel zu mehr Wohlstand!“ Für den 32-jährigen Ottersweierer ist das keine Polit-Floskel. Geboren im zentralafrikanischen Kamerun, kam er im Alter von zehn Jahren nach Deutschland. Er nutzte die Chancen, machte den Hauptschulabschluss, dann die Mittlere Reife und die Fachhochschulreife. Er absolvierte eine Ausbildung zum Groß- und Außenhandelskaufmann, arbeitet heute im Vertrieb in der Baustoff-Branche.

Nun will er in die Landespolitik und tritt bei der Landtagswahl als Spitzenkandidat der SPD im Wahlkreis 33 Baden-Baden/Bühl an – mit dem Leitspruch: Miteinander für Mittelbaden.

„Ich bin Sozialdemokrat aus vollster Überzeugung“, sagt Yadjo-Scheuerer, und als der Kreisverband – vor allem Gemeinderatskollegin Herta Finkbeiner-Schilling und der Baden-Badener Stadtrat Werner Henn – bei ihm anfragte, ob er bei der Landtagswahl für die SPD kandidieren wolle, benötigte der begeisterte Fußballer und Kommunalpolitiker keine Bedenkzeit.