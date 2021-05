Spezialkräfte nehmen Bühler Drogendealer bei verdeckter Aktion fest

Ermittlern aus Rastatt ist es am Pfingstsamstag gelungen, einen Rauschgifthändler in Bühl auf frischer Tat zu ertappen. Mit einem mobilen Einsatzkommando schlugen die Polizisten bei einem Kokain-Deal zu.

Der Arbeitsbereich Rauschgift des Kriminalkommissariats (KK) Rastatt ermittelte seit Jahresbeginn zusammen mit der Staatsanwaltschaft Baden-Baden gegen einen 57-Jährigen aus Bühl. Der Mann sei bereits polizeibekannt gewesen, heißt es in einer Mitteilung der Offenburger Polizei.

Bei den Ermittlungen fanden die Polizisten dann heraus, dass sich der Beschuldigte am Pfingstsamstag, 22. Mai, mit einem Kunden treffen wollte. Nachdem die Beamten den mutmaßlichen Dealer observiert hatten, schlugen Spezialkräfte bei der Drogenübergabe mit einem mobilen Einsatzkommando zu. Dabei konnten Dealer und Kunde festgenommen werden. Außerdem fanden die Polizisten mehrere Kokainplomben und einen höheren Bargeldbetrag.

Polizei setzt Hunde ein

Im Anschluss an die Aktion durchsuchten die Ermittler mit Unterstützung des KK Rastatt noch am selben Tag fünf Privatwohnungen in Bühl, Baden-Baden und Karlsruhe. In den Wohnungen sollen laut Polizei mutmaßliche Lieferanten und Abnehmern des Dealers leben. Bei der Durchsuchung in zwei Objekten wurden auch Polizeihunde eingesetzt.

Insgesamt beschlagnahmten die Beamten neben über 130 Gramm Kokain, weitere Betäubungsmittel und einige Tausend Euro.

Der mutmaßliche Kokain-Verkäufer wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Baden-Baden noch am Pfingstsonntag dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser ordnete die Untersuchungshaft des Beschuldigten an. Anschließend brachte die Polizei den 57-Jährigen in eine Justizvollzugsanstalt. Die Ermittlungen dauern derzeit noch an.