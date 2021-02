Tosende Wassermassen brausen die Bühlot bei Altschweier herunter. Die weiße Schneepracht auf der Höhe ist geschmolzen und sucht sich mit schäumenden Wellen ihren Weg durch das enge Bachbett.

Plötzlich tauchen mitten im Getöse gelbe, grüne und rote Kajaks auf. Die tollkühnen Männer paddeln was das Zeug hält und manövrieren sich geschickt durch die rasante Flut. Schnell wird klar: Das ist nur was für Profis. Für Anfänger kann der Spaß tödlich enden.

„Ich würde keinem empfehlen, eine Fahrt bei diesen Wasserverhältnissen ohne entsprechende Ausbildung zu wagen“, stellt Manfred Hörth unmissverständlich klar, während er am Bühlot-Ufer oberhalb des Hessensteges in Altschweier festen Tritt sucht. Als erster zieht er sein Kajak vorsichtig an Land. Bei Manfred Hörth sitzt jeder Griff, seit rund zehn Jahren sitzt er regelmäßig in seinem Kajak.

Der Atem des Sportlers geht dabei heftig, und beim Sprechen sieht man, dass die Luft kalt ist. „Das Wasser ist mit rund fünf Grad heute sogar verhältnismäßig warm. Sonst liegt die Temperatur eher bei Null. Wir sind durch unsere Neopren-Anzüge auf jeden Fall gut geschützt“, witzelt er.

Sein rotes Gesicht und die roten Hände zeigen volle Durchblutung. Manfred Hörth schaut dabei zu seinem Sohn Thomas, der beobachtet, wie die anderen Kanuten nebeneinander auf den Wellen dem Ufer zustreben.

Der 16-Jährige strahlt vor Freude über die gelungene Wildwasserfahrt. Alle sind wohlbehalten angekommen. „Das ist wirklich nicht zu unterschätzen. Wir haben es hier mit einem Schwierigkeitsgrad bis vier zu tun“, stellt er mit Hinweis auf die Tabelle zwischen Eins und Sechs fest. Zusammen mit seinem Vater trainiert der Bühler regelmäßig sein Können.

Auch die Sportkameraden sind Profis und kommen aus dem Raum Rastatt bis Karlsruhe. „Das ist schon eine tolle Sache für uns. Allerdings ist es unerlässlich, die geplante Strecke in dem Gewässer vorher auf mögliche Gefahrenstellen genau zu inspizieren“, gibt der Vater zu bedenken.

„Wir sind bei entsprechendem Wasser auch im Murgtal ab Kirschbaumwasen unterwegs. Jedes Gewässer hat seine eigenen Herausforderungen. Hier in der Bühlot macht es bei diesen Wassermassen echt Spaß“, erläutert ein Sportkamerad.

Dann zeigt Thomas Hörth auf seinem Handy ein Aufnahme aus den Morgenstunden, auf dem er tief unten mit dem Kajak im Bachbett entlang der Sonnengasse in der Bühler Kernstadt zischt.

„Sicherheit ist das oberste Gebot. Es ist immer gefährlich. Baumstämme können sich zum Hindernis auftürmen und auch Baustellen am Gewässer können schnell zu einer Falle werden“, sagt Manfred Hörth mit Blick auf die Hochwasserschutzmaßnahmen, die seit geraumer Zeit entlang der Bühlot erfolgen.

Von diesen geht momentan aber keine Gefahr aus, weil die einzelnen Projekte, was das Bachbett betrifft, derzeit abgeschlossen sind.

Die rund ein Dutzend Kajak-Sportler sind alle in einem Verein aktiv und mithin auch über die spezifischen Gefahren aufgeklärt. „Das ist unerlässlich. Man muss vorher genau schauen, denn schon eine durchgehende Bachmauer kann zu einem ernsthaften Problem werden, wenn man an Land möchte“, räumt der Kajak-Fahrer aus Rastatt ein. Körperliche Fitness sei ohnehin Grundvoraussetzung für diesen Sport.

Am Fuß eines Brückenpfeilers beim Hessensteg legt er die überlebenswichtige Ausrüstung auf sein Boot. „Sicherheitsanzug, Schwimmweste und Helm sind obligat,“ erläutert er. Dazu kommen diverse Rettungs-Utensilien wie eine Seilwinde, Fangschlinge, Wurfrucksack und Erste-Hilfe-Paket.

So eine professionelle Ausrüstung liegt dann schnell bei rund 2.000 Euro. „Aber im Verein kann man sich das ja erstmal leihen“, sagt Manfred Hörth und ruft seine Sportkameraden zum Packen für den Weg nach Hause in die Wärme auf.