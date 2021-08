Peter Schmidt hat einen Traum. „Das Basislager des Mount Everest, das wäre es noch“, sagt der 61-Jährige, der aus Oberachern stammt und in Kappelwindeck zu Hause ist. Sportlichen Herausforderungen ist er nie aus dem Weg gegangen. Doch ist auch das Selbstvertrauen da? Das ist die Frage, denn nach schweren gesundheitlichen Problemen war nichts mehr wie zuvor.

Langsam hat sich Schmidt wieder herangekämpft. Doch würden Körper und Kopf bereits sein, diesen Weg zu gehen? „Ich konnte mich null einschätzen“, sagt er. Eine Zweiertour in den Südtiroler Alpen mit niemand Geringerem als Hans Kammerlander änderte das.

Im Grunde sind hier mehrere Geschichten zu erzählen, von einem Leistungssportler, den, elf Jahre ist es her, eine Krankheit völlig aus dem Rennen nimmt, aber auch von einem, der sich nicht unterbekommen lässt und damit auch anderen Menschen, die in eine ähnliche Situation geraten, Mut machen möchte. Und dann ist da noch die Frage, was das alles mit der Bergsteigerlegende zu tun hat.