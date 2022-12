Stadt Bühl erhöht Gebühren für Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünfte

Pro Wohnplatz und Monat erhebt die Stadt Bühl in einer Obdachlosen- oder Flüchtlingsunterkunft ab dem 1. Februar des nächsten Jahres 357 Euro. Bislang waren es 267,27 Euro.

Der vorgeschriebenen Gebührenkalkulation hat der Gemeinderat einstimmig zugestimmt. Ebenso änderte er die Satzung über die Benutzung von Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünften. Angestrebt wird damit eine 100-prozentige Kostendeckung.

Die Unterkunftskosten trägt in der Mehrheit der Fälle das Jobcenter oder der Landkreis Rastatt. Nur Personen, die über ein vollständig eigenes Einkommen verfügen, müssen die Kosten selbst übernehmen.

Zahl der Obdachlosen in Bühl geht zurück

Per 1. Dezember hatte die Stadt in eigenen und in angemieteten Unterkünften 379 Flüchtlinge in der Anschlussunterbringung sowie 86 Obdachlose untergebracht. Die Zahl der Obdachlosen ist seit 2020 zurückgegangen. Damals lag sie bei 103, im vergangenen Jahr bei 93. Die Zahl der Flüchtlinge hatte sich von 2020 (186) auf 2021 (188) kaum verändert, sich seither aber verdoppelt.

Die Herkunftsländer der meisten Flüchtlingen sind die Ukraine (158), Syrien (53) und Afghanistan (50). Zweistellig sind die Zahlen auch bei Nigeria (32), Irak (21) und Russland (13). Insgesamt weist die Auflistung 22 Herkunftsländer auf. Die Obdachlosen stammen zur Hälfte aus Deutschland.

Die Stadt stuft in ihrer Kalkulation alle Unterkünfte als eine Unterkunft ein, sodass nur eine Gebühr erhoben wird. Für jede Unterkunft wurde zuerst eine Benutzungsgebühr ermittelt, um eine Durchschnittsgebühr zu berechnen. Das hat den Vorteil, dass auch bei einem Wohnungswechsel die Benutzungsgebühr gleich bleibt. Im anderen Fall entstünde sowohl für die Stadt als auch Jobcenter oder Sozialamt ein hoher Verwaltungsaufwand.

Obdachlosenunterkünfte in Bühl: Kosten für Strom und Heizung steigen deutlich

Die Neukalkulation war unter anderem notwendig geworden, weil bisherige Unterkünfte nicht mehr zur Verfügung stehen und etliche andere Unterkünfte neu hinzugekommen sind, die Kosten für Strom und Heizung drastisch gestiegen sind und im Gegensatz zur bisherigen Gebührenkalkulation von 2015 die ermittelten Kosten nicht mehr auf eine durchschnittliche Belegung der Unterkünfte verteilt werden dürfen. Auszugehen ist jetzt immer von einer Maximalbelegung. Wird diese in einer Unterkunft nicht erreicht, bedeutet das eine Kostenunterdeckung.

Die Stadt stuft in ihrer Kalkulation alle Unterkünfte als eine Unterkunft ein, sodass nur eine Gebühr erhoben wird. Würde jede Unterkunft für sich alleine betrachtet, hätte dies eine Vielzahl unterschiedlicher Gebührensätze zur Folge.

Für jede Unterkunft wurde zuerst eine Benutzungsgebühr ermittelt, um dann aus der Vielzahl der unterschiedlichen Benutzungsgebühren eine Durchschnittsgebühr zu berechnen. Das hat den Vorteil, dass auch bei einem Wohnungswechsel die Benutzungsgebühr gleich bleibt. Im anderen Fall entstünde sowohl für die Stadt als auch Jobcenter oder Sozialamt ein hoher Verwaltungsaufwand.

Georg Feuerer (CDU) sprach von einer Mammutaufgabe, diese Berechnungen anzustellen, und fragte nach den vergleichsweise hohen Kosten für ein Gebäude in der Kappelwindecker Klotzbergstraße. Dieses wurde laut Wolfgang Eller, dem Fachbereichsleiter Stadtentwicklung – Bauen – Immobilien, vor wenigen Jahren umfassend saniert: „Da schlägt wohl die Abschreibung durch“. Karl Ehinger (FW) betonte die Notwendigkeit, das Zahlenwerk immer wieder zu aktualisieren: „Es kommen auch neue Unterkünfte“.