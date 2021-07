Stadtmuseum Bühl stellt Werke von Karl Adam-Leonhard aus

Karl Adam-Leonhard wurde am 2. Mai 1876 in Bühl als Sohn des Bildhauermeisters Karl Adam geboren. Dessen Steinmetzunternehmen bestand bis 2015 an der Stelle des heutigen Steinmetzhauses in der Hauptstraße. Als Karl zwei Jahre alt war, starb seine Mutter. Als Künstler ergänzte er seinen Nachnamen später um den Geburtsnamen seiner Mutter.

Nach dem Abschluss der Volksschule 1890 absolvierte Adam-Leonhard vermutlich eine Ausbildung als Dekorationsmaler. Jedenfalls hat er keine Kunstakademie besucht. Sein Malstil ist aber durchaus typisch auch für akademisch gebildete Künstler seiner Zeit, die von der Avantgarde meist unberührt blieben. Ein Münchener Mäzen finanzierte ihm mehrjährige Studienaufenthalte in München und in Italien.

Die Informationen über Adam-Leonhards beruflichen Werdegang und sein Leben sind trotz der Forschungsbemühungen des Stadtgeschichtlichen Instituts spärlich. 1902 zog er nach Straßburg, wo er 1912 Anna Blanka Wiesendanger heiratete. Er arbeitete als freischaffender Künstler und brachte es zu bescheidenem Wohlstand. In Straßburg bewohnte die Familie mit den beiden Kindern ein Mehrfamilienhaus. Nach dem verlorenen 1. Weltkrieg musste der Künstler Straßburg verlassen und ließ sich in Rastatt nieder. Dort starb er am 26. Oktober 1926 an einem Krebsleiden.