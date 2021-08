Stechmückenplage verwandelt den Bühler Auewald in eine „grüne Hölle“

Für Clemens Erbacher sind die Auewälder in diesem Sommer „fast schon eine grüne Hölle“. Verantwortlich dafür macht der Bezirksleiter des Kreisforstamts Bühl die Schnaken.

Dass der Sommer überwiegend nass war, verschärft das noch: „Vom vielen Regen hat unsere Forstkultur profitiert, aber die Konkurrenz natürlich auch.“ Die Konkurrenz: Das sind Brombeeren, Brennnesseln und andere Schlinggewächse, die verstärkt bekämpft werden müssen.

Auch die als Folge des Eschentriebsterbens in den vergangenen Jahren neu angelegten Forstkulturen benötigten regelmäßige Pflege – die Forstwirte sind also verstärkt im Einsatz. „Die körperliche Arbeit bei teils hohen Temperaturen ist sowieso ein Knochenjob, dann noch von Myriaden von Schnaken umschwärmt zu werden, ist schrecklich“, so Erbacher. Selbst mit Handschuhen, langen Ärmeln und teils in Schutzausrüstung würden die Forstwirte durch die Kleidung gestochen werden.