Horst auf altem Schulhaus

Störche nisten auf Strommast in Bühl-Balzhofen: Wie gefährlich ist das?

Viele Störche nisten auf Strommasten, so auch ein Vogelpaar in Bühl. Doch in der Vergangenheit gab es schon mehrere Todesfälle. Manchen Gefahren für die geschützten Tiere kann begegnet werden. Ein Risiko aber bleibt.