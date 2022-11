Fünf junge Fachkräfte treten in Bühl bei Wettbewerb der Stuckateure an

Die Teilnahme am Nationalteam der Stuckateure motiviert die jungen Facharbeiter enorm. Im Bühler Kompetenzzentrum Bauwirtschaft zeigen sie bei einem sechsstündigen Contest, was sie drauf haben.

Annika Fuchs kniet auf dem Boden und zieht geschmeidige Spachtelmasse mit einer Traufel langsam auf einer Gipskartonplatte nach oben. „Ich war die einzige in meinem Abi-Jahrgang, die sofort ein Handwerk angefangen hat.

Mir macht das richtig Spaß, weil der Beruf Stuckateur cool ist und die meisten gar keine Ahnung haben, wie Handwerk funktioniert“, sagt die frischgebackene Gesellin und strahlt dabei.

Fuchs ist aus Nagold und arbeitet in einem Fachbetrieb in Bad Herrenalb. In Bühl ist sie angetreten, um sich im Wettbewerb Stuck-Contest 2022 im Kompetenzzentrum Bau in Bühl mit ihren männlichen Kollegen für die Aufnahme ins deutsche Nationalteam zu qualifizieren.

Anerkennung spornt Bühler Stuckateure an

Diese Anerkennung spornt die jungen Handwerker mächtig an: Nationalteam klingt gut und steht auch groß auf den T-Shirts der fünf Fachkräfte. Die besten treten dann später im Nationalteam bei den Europa- und Weltmeisterschaften an.

„Das deutsche Nationalteam der Stuckateure dient zur Förderung der besten Nachwuchskräfte und ist für unsere Leute eine große Motivation“, sagt Frank Hassler, der das Ausbildungszentrum der Bauwirtschaft leitet.

Stuckateur-Contest Können statt Noten: Am Anfang steht ein bundesweites Auswahlverfahren mit drei Contest-Terminen. Entscheidend für die Aufnahme ins Nationalteam ist in erster Linie das handwerkliche Können und nicht die Noten der Junggesellen und Gesellinnen. Deutsches Nationalteam: Das Team dient vor allem der Förderung der besten Nachwuchskräfte bei den Stuckateuren. Die besten qualifizieren sich dann weiter für die beruflichen Europa- und Weltmeisterschaften. Guter Verdienst: Stuckateure bekommen im ersten Lehrjahr 925 und im dritten bereits 1.495 Euro. Als ausgelernte Junggesellen verdienen sie im Schnitt 3.500 Euro brutto, das liegt im Bereich des Handwerks in der oberen Spitze.

Die Aufnahme ins Nationalteam erfolge über ein bundesweites Auswahlverfahren, wobei die jungen Fachkräfte in dem eintägigen Wettbewerb die praktische Arbeit in Form eines Trockenbau-Objektes herstellen.

Die Aufgabe ist so vielfältig wie das Stuckateur-Handwerk: Zuerst wird ein Grundgerüst aus leichten Metallschienen errichtet, dann werden die Wandflächen, eine Öffnung und Bögen mit Gipskartonplatten beplankt und anschließend verspachtelt.

Contest in der Werkhalle in Bühl

Das alles läuft in der großen Werkhalle im Bühler Kompetenzzentrum konzentriert und vor allem zügig ab. Gipskarton wird zugeschnitten, Bögen gekonnt ausgekleidet, dann kommen Traufeln und Kellen zum Einsatz. Alles muss in einem bestimmten Zeitrahmen ablaufen. Die Arbeit geht den jungen Teilnehmern, alle um die 19 Jahre alt, flott von der Hand.

„Für diese jungen Fachkräfte ist die Zukunft bunt und rosig“, stellt Michael Hafner vom Berufsförderungwerk fest. Er verweist auf die großen Herausforderungen, die in der notwendigen Modernisierung des Wohnungsbestandes lauern.

„Die energetische Sanierung steht ganz oben, wenn es ums Energiesparen und Klimaschutz geht“, sagt er. „Und zusammen mit den neu zu schaffenden Wohnungen – über 400.000 Einheiten pro Jahr – sind unsere Fachleute an allen Ecken gesucht. Das vermittelt Stabilität, etwa um eine Familie zu gründen und vielleicht auch zu bauen.“

Dem pflichtet Jury-Mitglied und Fachexperte Frank Schweizer bei: „Wenn das keine Perspektive ist. Die werden auf jeden Fall nicht wegrationalisiert wegen Konkurrenz aus China oder Asien wie in der Industrie. Bei uns wird keiner arbeitslos“, freut er sich sichtlich für die jungen Fachkräfte.

Stuckateur bedeutet Vielfalt

Josef Gruber ist auch einer der Juroren, selbst Stuckateur- und Trockenbau-Meister, die den Contest im Bühler Ausbildungszentrum begleiten: „Gipser ist von gestern. Die meisten Leute können sich nicht vorstellen, wie facettenreich das Arbeitsfeld eines Stuckateurs ist. Da geht es nicht nur ums Verputzen einer Fassade“, stellt der Fachmann aus Bayern fest.

„Klar, das körperliche Arbeiten gehört zu dem Job genauso dazu wie es mal staubt oder auch mal kalt im Rohbau oder auf dem Gerüst ist. Aber das ist ja nicht der Dauerzustand“, räumt Gruber mit Vorurteilen auf. Schlimm sei es, wenn junge Leute ins Handwerk streben und Eltern oder Freunde den Berufswunsch mit einem Augendrehen quittierten.

„Unsere Stuckateure sind oft stolz, wenn sie an markanten öffentlichen Gebäuden mitgearbeitet haben“, sagt er. Da gebe es neuartige Putz- und Farbtechniken, nicht zu vergessen Stuckprofile im Altbau oder moderne Spachteltechniken mit Marmor-Imitation. „Da ist künstlerische Gestaltung gefragt. Und die rufen wir hier gegen Ende der Prüfung auch bei einer Gestaltungsaufgabe mit Zeitlimit ab.“

Derweil befinden sich die Anwärter für die Nationalmannschaft im Endspurt und wechseln zu einer separaten Platte an der Wand. Dann kommen farbige Putze zum Einsatz und die spontanen Ausführungen erinnern an kleine Kunstwerke, die man sich auch fürs eigene Wohnzimmer vorstellen kann. „Das macht richtig Spaß. Und auch die Freunde sind immer wieder beeindruckt“, sagt Annika Fuchs und legt ihre sauber geputzte Traufel ab.