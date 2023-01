Streit auf Spielplatz in Bühl eskaliert – Erwachsene gehen auf Kinder los

Auf einem Kinderspielplatz in Bühl ist ein Streit eskaliert. Zwei Kinder wurden körperlich angegangen und auch die Erwachsenen gingen aufeinander los. Die Polizei sucht Zeugen.

Der Vorfall ereignete sich bereits am Samstag. Wie die Polizei am Montag mitteilt, kam es gegen 18.30 Uhr es zunächst auf dem Spielplatz in der Hägenichstraße zu einem Streit zwischen Kindern.

Während des Streits griffen ein 43-jähriger Vater und eine noch unbekannte Frau ein. Dabei, so die Polizei, sollen sie auch die Kinder körperlich angegangen haben.

Noch als die Polizei vor Ort war, kam es zu einer erneuten körperlichen Auseinandersetzung. Diesmal im Bereich der Kasse. Dort gingen der 38-jährige Vater der zuvor mutmaßlich angegriffenen Kinder und der 43-Jährigen aufeinander los. Die Polizisten konnten die beiden Männer nur schwer voneinander trennen.

Polizei sucht nach junger Frau

Die Ermittler sind nun auf der Suche nach Zeugen, vor allem zum Streit auf dem Spielplatz und der noch unbekannten Frau. Diese soll 16 bis 20 Jahre alt sein und eine schwarze Stoffhose sowie ein schwarzes „Kappa“-Sweatshirt und eine schwarze Steppjacke getragen haben. Ihre braunen Haare soll die Unbekannte in einem Dutt getragen haben.

Zeugen sollen sich unter der Telefonnummer 07223/99097-0 melden.