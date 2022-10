Streit zwischen zwei Männern eskaliert bei Jugend-Fußballspiel in Bühl

In Bühl ist am Samstag ein Streit zwischen zwei Männern während eines Jugend-Fußballspiels eskaliert. Ein 36-Jähriger wurde leicht verletzt.

Ein 36-Jähriger und ein 43 Jahre alter Mann haben ihren mutmaßlich familiären Streit am Samstagmittag während eines Jugend-Fußballspiels auf dem Sportgelände in der Ludwig-Jahn-Straße in Bühl ausgetragen.

Der 43-Jährige soll hierbei zunächst den SUV des anderen Mannes beschädigt haben, wie das Polizeipräsidium Offenburg jetzt mitteilte. Nach dem Ende des Spiels sollen sich die Männer auf dem Parkplatz unter anderem gegenseitig beleidigt haben.

36-Jähriger will Mann in Bühl den Weg versperren

Nachdem der 36-Jährige gegen 12.30 Uhr die Polizei um Hilfe gebeten hatte, soll er dem Älteren mit seinem Auto den Weg versperrt haben. Damit wollte er verhindern, dass der 43 Jahre alte Mann den Parkplatz vor dem Eintreffen der Polizei verlässt. Der Ältere sei jedoch mit seinem Wagen auf den Jüngeren zugefahren, sodass der 36-Jährige hinfiel und sich leicht verletzte.

Die Beamten des Polizeireviers Bühl wollen jetzt unter anderem ermitteln, ob der 43 Jahre alte Mann den Jüngeren mit seinem Auto berührte. Die Polizisten bitten Zeugen, sich unter der Telefonnummer 07223 99097-0 zu melden.