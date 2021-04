Stromnetzbetreiber TransnetBW geht beim Trassenneubau in Bühl-Weitenung in die Offensive

TransnetBW ist eine 100-prozentige Tochter des Energieriesen EnBW. Das Unternehmen betreibt nach eigenen Angaben das Strom-Übertragungs­netz in Baden-Württemberg und sichert mit diesem Transportnetz die Stromversorgung in der Region, in Deutschland und in Europa. Transnet steuert und kontrolliert die Energieflüsse im Netz, sorgt für Instandhaltung, Netzplanung und -entwicklung. Stromhändler, Kraftwerks- und Verteilnetzbetreiber im In- und Ausland gehören zum Kreis der Kunden und Partner. Der in Weitenung so umstrittene Leitungsabschnitt ist Teil der Stromtrasse von Karlsruhe-Daxlanden nach Eichstetten. Die Maßnahme dient nach Unternehmensangaben der Erhöhung der Übertragungskapazität der Badischen Rheinschiene durch den 380-Kilovolt-Neubau möglichst in bestehender 220-Kilovolt-Trasse. Dazu kommen 110-Kilovolt-Leitungen zur Verteilung. Das Projekt erstreckt sich über die Zuständigkeiten der Regierungsbezirke Karlsruhe und Freiburg, ist demnach in Abschnitt A (Daxlanden-Bühl) und B (Achern-Eichstetten) unterteilt.